Manisa FK'da 2 yolcu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa FK'da 2 yolcu

Manisa FK'da 2 yolcu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edeceği yeni sezon öncesi antrenmanlara Halil Onultmak Tesisleri'nde başlayan Manisa Futbol Kulübü, 4 yıldır kadroda yer alan Yusuf Balcıoğlu ve geçen yıl kiralık olarak takımda forma giyen Recep Burak Yılmaz'la yollarını ayırdı.

TFF 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edeceği yeni sezon öncesi antrenmanlara Halil Onultmak Tesisleri'nde başlayan Manisa Futbol Kulübü, 4 yıldır kadroda yer alan Yusuf Balcıoğlu ve geçen yıl kiralık olarak takımda forma giyen Recep Burak Yılmaz'la yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı yönetim, şampiyonlukta katkıları bulunan iki isme teşekkür mesajı yayınladı.

Manisa FK, geçen hafta da Mehmet Güven'le vedalaşmıştı. Manisa ekibi dış transferde şimdiye kadar Keçiörengücü'nden kaleci Muhammed Birkan Tetik, Samsunspor'dan stoper Veli Çetin, Giresunspor'dan stoper Sadi Karaduman, Hatayspor'dan kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş ve Eskişehirspor'dan stoper Bedirhan Altunbaş'ı almıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Son Dakika: Bakan Koca'dan sporseverlere müjde: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek
Son Dakika: Bakan Koca'dan sporseverlere müjde: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Lütfü Türkkan Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım
Magazin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa FK'da 2 yolcu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:52:08. #1.16#

title