Manisa FK, Bursa'ya açıldı
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Manisa FK, Bursa'ya açıldı

Manisa FK, Bursa'ya açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ege Bölgesi'ne yayılarak yetenekli sporcuları kulübe ve Türk futboluna kazandırmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, Bursa'da açtığı Futbol Okulu ile Marmara Bölgesi'ne de adım attı.

Ege Bölgesi'ne yayılarak yetenekli sporcuları kulübe ve Türk futboluna kazandırmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, Bursa'da açtığı Futbol Okulu ile Marmara Bölgesi'ne de adım attı.

Son dönemde akademisinden çıkardığı ve Türk futboluna kazandırdığı isimlerle dikkat çeken Manisa Futbol Kulübü Futbol Okulları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 5-12 yaş arasındaki sporcuların kayıt yaptırabileceği Futbol Okulları, İzmir ve Denizli'nin ardından Bursa'da da okul açarak Marmara Bölgesi'ne adım attı. Bu kapsamda açılan Manisa FK Bursa Futbol Okulu, Şube Sorumlusu Ferhat Koyugölge yönetiminde çalışmalarına başlayacak.

Nalbantlar: "Manisa FK Futbol Okullarımıza ilgi katlanarak artıyor"

Manisa FK Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar yönetiminde gerçekleşen toplantıda Bursa'da faaliyete geçecek olan Futbol Okulu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Son dönemde Futbol Okullarına ciddi anlamda ilgi olduğunu ifade eden Manisa FK Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, "Kayıt sayımız her gün büyüyerek artıyor. Sadece Manisa merkezde 8 sahada bine yakın sporcumuz futbol eğitimi alıyor. İlçelerde de çalışmalarımız devam ediyor. Denizli ve İzmir'in ardından Ege Bölgesi dışına ilk adımımızı atarak Manisa FK Futbol Okulları Bursa şubesini açıyoruz. Bursa Şube Sorumlumuz ve Antrenörümüz Ferhat Koyugölge'nin de özverili çalışmalarıyla yeni yetenekleri kulübümüze ve Türk futboluna kazandırmak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Manisa FK, Bursa'ya açıldı
Manisa FK, Bursa'ya açıldı
Manisa FK, Bursa'ya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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