Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: "TFF'nin aldığı karara saygılıyız" Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Altan, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, alınan karara saygılı olduklarını belirtti.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Altan, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de maçların 18 Temmuz tarihinde başlanması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, alınan karara saygılı olduklarını belirtti.

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Bu sürecin buraya kadar gelmemesi lazımdı. 18 Temmuz bütün takımlar için sıkıntılı bir tarih. Ama en adaletli yol oynamak. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız ve 1. Lig'e çıkacağız. Biz takım olarak 2. sıradayız, play-offları zaten garantilemiştik. Bizi çok bağlayan bir durum yok. Bazı başkanlarımız oynanmaması için talepte bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara saygılıyız. Maçların oynanması herkese hayırlı olur umarım. Biz hazırız. Sürecin sonu umarım bizim için iyi olur. Gelecek sezon planlaması için dezavantajlı olunacak ama yapacak pek bir şey yok. Ben mevcut ligin oynanmasını adaletli buluyorum. Bazı kulüplerin büyük sıkıntıları var. Bu olay bu tarihe kadar gelmemeliydi. Kulüpler Birliği'nin de hataları olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA