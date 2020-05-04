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Manisa FK Başkanı Aktan: Lig ya oynansın ya oynanmasın

Manisa FK Başkanı Aktan: Lig ya oynansın ya oynanmasın
04.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:01

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün başkanı Mevlüt Aktan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün başkanı Mevlüt Aktan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Lig'de 2'nci ile 9'uncu sıradaki takımların play-off oynamasının mantıklı olmayacağını dile getiren Aktan, "Koronavirüs pandemisi sonrası lig ya kaldığı yerden devam etsin ya da oynanmasın. Böyle bir mantık, böyle bir düşünce olamaz. Süper Lig ve TFF 1'inci Lig muhtemelen oynatılacak. Kulüpler kendi bulundukları pozisyona göre hem maddi hem manevi olarak salgının durumuna göre görüşlerini belirttiler. Biz şartların eşit olmasını istiyoruz. Küme düşen düşecek, çıkan çıkacak, oynanacaksa herkes oynayacak. Üst lige çıkarılacaksa da adaletli bir şekilde olacak" dedi.

Manisa Futbol Kulübü olarak önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Mevlüt Aktan, "Biz sadece Manisa için yatırım yapmıyoruz, Türk sporuna yatırım yapıyoruz. A takıma yaptığımız kadar harcamayı altyapıya da yapıyoruz. Müthiş bir emek, müthiş bir para harcıyoruz. Bunu borçlanmadan yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kulüplerin mevcut durumlarından dolayı kimisinin parası yok, kimisinin SGK vergi borcu var, futbolcuya borcu var. Deplasmana gidecek parası yok. Ama biz altyapısıyla ve üst yapısıyla Süper Lig'i hedeflemiş, yatırım yapmış bir kulübüz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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