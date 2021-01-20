Manisa FK Başkanı Aktan: Kulübümüz güzel yerlere gelecek
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Manisa FK Başkanı Aktan: Kulübümüz güzel yerlere gelecek

20.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:11
Manisa FK Başkanı Aktan: Kulübümüz güzel yerlere gelecek

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını rakiplerine 1'nci Lig yarışında fark atarak lider tamamlayıp ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan değerlendirmelerde bulundu.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını rakiplerine 1'nci Lig yarışında fark atarak lider tamamlayıp ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan değerlendirmelerde bulundu. Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini anlatan Aktan, "Bu kulüp başarılı olacaktır, güzel yerlere gelecektir. Biz Manisa Büyükşehir Belediyespor kulübüyken 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıktık ve ilk senemizde yarı final oynadık. Geçen sene de maalesef finalde elendik. Tesis, altyapı, personel ve sportif olarak üst liglere çıkma adına planlamaları olan bir yapımız var. Sürekli üstüne koyarak gidiyoruz. Sadece Manisa futbolu için değil Türk futbolu için de güzel şeyler yapıyoruz. Yavaş yavaş bir yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Ligin ilk devresinde sergiledikleri performansı daha da yukarılara çekeceklerini ifade eden Aktan, "İkinci yarıya başlarken puanlar eşitmiş gibi başlayacağız. Hem oyun olarak hem de psikolojik olarak üzerine koyarak devam edeceğiz. Futbolda her şey mümkün. Ancak kesinlikle ligin ilk yarısında oynadığımız oyun ve aldığımız puanların üzerine nasıl çıkarız düşüncesindeyiz. Eksiklerimiz var ama biz bu eksiklerimizi de tamamlayarak, daha çok puan toplamak, daha çok gol atmak, daha yukarılara tırmanmak için mücadele edeceğiz. Futbolun devamlılık ve istikrar olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Artık hak ettiğimiz şampiyonluğa bir an önce ulaşmak istiyoruz" yorumunu yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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