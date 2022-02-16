Manisa FK, Bandırmaspor deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilip evinde Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.
SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilip evinde Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçta Bahattin Şimşek görev alacak. Teknik direktör Turgay Altay Bandırma deplasmanının zorlu geçeceğini belirterek, "Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Üst sıralarda yer almak istiyoruz. Son 2 maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.- Manisa
Demirören Haber Ajansı - Spor