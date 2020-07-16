Manisa FK, Antalya'da kampa girdi TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 20 Temmuz'da İnegölspor'la Play-Off çeyrek final maçına çıkacak Manisa Futbol Kulübü Antalya'da kampa girdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 20 Temmuz'da İnegölspor'la Play-Off çeyrek final maçına çıkacak Manisa Futbol Kulübü Antalya'da kampa girdi.

İlk idmanına çıkan siyah-beyazlılar çalışmalara yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman 5'e 2 oyunuyla sona erdi. Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden teknik direktör Cihat Arslan, "İnanıyorum ki Play-Off sonunda 1'inci Lig'e çıkan takım biz olacağız" diye konuştu.

- Manisa

Kaynak: DHA