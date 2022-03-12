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Manisa FK, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa FK, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig'de kendi evinde lider MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Manisa FK, hazırlıklarına devam ediyor.

MANİSA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'de kendi evinde lider Mke Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Manisa FK, hazırlıklarına devam ediyor.

Manisa Futbol Kulübü, yurt genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta ertelenen Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı lider MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Topla dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Karşılaşma öncesi MKE Ankaragücü 58 puanla en yakın rakibi B.S. Ümraniyespor'un 3 puan önünde lider durumda bulunurken Manisa FK ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor. Ligin ilk devresinde Ankara'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazanmıştı. - MANİSA

Manisa FK, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Manisa FK, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Manisa FK, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Manisa FK, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

Manisa FK, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Futbol, Manisa, Spor, Haberler

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