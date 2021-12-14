Manisa FK-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, gol yeme sorununu çözmekle birlikte hücum organizasyonlarında sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Turgay Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına kazanmayı alışkanlık haline getirmeyi amaçladığını, bu maçta kaybetmedikleri için mutlu olduklarını, son dakikaya kadar mücadele ettiklerini söyledi.

Müsabakada hücum bölgesindeki etkinliklerinin düşük kaldığını aktaran Altay, "Bu konuda çalışmamız gerekiyor. Gol yeme sorununu çözmekle birlikte 3. bölgede efektif oyunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu maça baktığınız zaman 7-8 net pozisyonumuz var. Rakibimiz iyi oyunculardan kurulu. Net bir oyun oynuyorlar. Oyunun farklı bölümlerinde bu oyunları bizi zorladı. Çalışmanın ve mücadele etmenin bize beraberinde başarıyı getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taşkın: "Galip gelebilirdik"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın da yeterli kadro derinliği bulunmadığı için bir haftada 3 maç oynamaya alışkın olmadıklarını, futbolcular için bu süreçte zorluk derecesi yüksek maçlar oynadıklarını söyledi.

Taşkın, iyi bir takıma karşı deplasmanda etkili oyun ortaya koyduklarına dikkati çekerek, "Galip gelebilirdik, oyundan kopmadık. 90 dakika boyunca mücadele ettik. Şimdi bu maçı unutup Erzurumspor maçına odaklanacağız. Burada galibiyete yakın olan taraftık. Bugün oynadığımız oyun bunu gösteriyor. Daha yukarıları da arzu ediyoruz. Şu anda gerçekçi hedefimiz, korkulu rüya görmeden bir an önce yukarılara çıkmak." şeklinde konuştu.