Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek
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Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek

21.03.2021 16:10 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:19
Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Halil Onultmak Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK oyuncuları topla dayanıklılık çalışması yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup olarak 74 puanla en yakın rakibinin 19 puan önünde açık ara lider olan Manisa FK ile 48 puanla ligde 5. sırada bulunan Anagold 24Erzincanspor arasında ligin 30. hafta mücadelesi 24 Mart Çarşamba Günü saat 14.00'de Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak. - MANİSA

Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek
Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek
Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek
Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek
Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor'u konuk edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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