Manisa FK altyapı antrenörlerinden Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa FK altyapı antrenörlerinden Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi

11.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:58
Manisa FK altyapı antrenörlerinden Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK'nin 16 yaş altı takımı antrenörü Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK'nin 16 yaş altı takımı antrenörü Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi.

İzmir'de evinde rahatsızlandıktan sonra 42 yaşında vefat eden Yenal Dinçakman'ın cenazesi, Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Futbolculuk kariyerini tamamladıktan sonra 2013-2014 yıllarında Altay altyapısında antrenörlüğe başlayan Dinçakman, 2020-2021 sezonu başında Manisa FK'de 16 yaş altı takımının sorumluluğuna getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay İlker Başbuğ Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan İrem Derici Seren Serengil
Spor Mesut Özil Samet Aybaba İsmail Kartal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa FK altyapı antrenörlerinden Yenal Dinçakman'ın cenazesi toprağa verildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:04:30. #1.14#
title