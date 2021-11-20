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Manisa FK, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 13. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde yapılan ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, 21 Kasım Pazar Günü saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. - MANİSA

Manisa FK, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

Manisa FK, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

Manisa FK, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

Manisa FK, Altınordu hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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