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Manisa FK, Altay maçı hazırlıklarına başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Manisa FK, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Kasım Salı günü deplasmanda Altay'la karşılaşacak Manisa FK, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Kasım Salı günü deplasmanda Altay'la karşılaşacak Manisa FK, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor'la golsüz berabere kalan Manisa FK, bir günlük iznin ardından Altay maçının ilk antrenmanını Halil Onultmak Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirdi.

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun oynadı. Manisa temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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