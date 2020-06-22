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Manisa FK 2 günlük aranın ardından antrenmanlarına başladı

Manisa Futbol Kulübü 2 günlük iznin ardından bugün yeniden antrenmanlarına başladı.

Manisa FK 2 günlük aranın ardından antrenmanlarına başladı
22.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:12

Manisa Futbol Kulübü 2 günlük iznin ardından bugün yeniden antrenmanlarına başladı.

TFF 2Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başlayan antrenman, aerobik koşusuyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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