Manisa FK 2 günlük aranın ardından antrenmanlarına başladı
Manisa Futbol Kulübü 2 günlük iznin ardından bugün yeniden antrenmanlarına başladı.
22.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:12
Manisa Futbol Kulübü 2 günlük iznin ardından bugün yeniden antrenmanlarına başladı.
TFF 2Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2 günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 oyunla başlayan antrenman, aerobik koşusuyla sona erdi. - MANİSA
Kaynak: İHA