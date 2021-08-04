Manisa FK 2. Etap kampını tamamladı
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Manisa FK 2. Etap kampını tamamladı

Manisa FK 2. Etap kampını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 2. etap kamp çalışmalarını bugün Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 2. etap kamp çalışmalarını bugün Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Manisa FK 2. Etap kampını bugün tamamladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla birlikte Afyonkarahisar kampı sona eren takım, 7 Ağustos Cumartesi günü Manisa'da toplanarak TFF 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA

Manisa FK 2. Etap kampını tamamladı
Manisa FK 2. Etap kampını tamamladı
Manisa FK 2. Etap kampını tamamladı
Manisa FK 2. Etap kampını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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