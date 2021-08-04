Manisa FK 2. Etap kampını tamamladı
TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 2. etap kamp çalışmalarını bugün Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 2. etap kamp çalışmalarını bugün Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Manisa FK 2. Etap kampını bugün tamamladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan sabah antrenmanıyla birlikte Afyonkarahisar kampı sona eren takım, 7 Ağustos Cumartesi günü Manisa'da toplanarak TFF 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı