Manisa FK, 16 yaşındaki oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

18.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:34

Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetiştirdiği milli futbolcusu Yiğit Kerem'le profesyonel sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan, altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar, U-16 takımı antrenörü Turgay Sütçüoğlu ve genç futbolcunun ailesi de hazır bulundu.



Türk futbolunda en iyi altyapıya sahip olma adına önemli çalışmalara imza atan ve tesisleşme anlamında da Türkiye'nin örnek kulüplerinden biri olan Manisa Futbol Kulübü, altyapısına verdiği değerin karşılığını almaya başladı. Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetiştirdiği milli gururu Yiğit Kerem ile bugün profesyonel sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan, altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar, U-16 takımı antrenörü Turgay Sütçüoğlu ve genç futbolcunun annesi, babası ve kardeşi hazır bulundu.



Aktan: "Bugün bizim için çok önemli bir gün"



Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Yiğit Kerem için düzenlenen imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için ve kulübümüz için çok önemli bir gün. Büyük bir sabırla beklediğimiz, meyvelerini ısrarla toplamak istediğimiz altyapımızın bugün ikinci sözleşmesini yapıyoruz. Bütün emeğimiz, çabamız altyapıdan A takıma Yiğit gibi kardeşlerimizi çıkararak hem kendilerine, hem ailelerine, hem kulübümüze, hem Manisamıza hem de Türk futboluna değer katmasını istiyoruz. Bizim orta ve uzun vadedeki bütün hedefimiz bu. Bu çalışmalarımızı artık herkes biliyor ve görüyor. Çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Bugün de bunun en güzel meyvesini aldık. Yiğit kardeşimizi geçtiğimiz günlerde de milli takıma gönderdik, A takımda da oynattık. İnşallah ileri ki yıllarda da bizimle beraber olacak. Kendisinden çok şeyler bekliyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Bize, Manisamıza, Türk futboluna, ailesine faydalı olacağına inanıyoruz. Ben öncelikle ailesine de çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz bir aileyiz. Bugün de bunun örneğini hep beraber yaşıyoruz. Umarım kulübümüz için, kendisi için hayırlı olur. Ben emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Altyapı hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.



Kerem: "Hayallerimin ilk adımını atıyorum"



Manisa Futbol Kulübünün genç yeteneği Yiğit Kerem ise imza töreninden sonra şu açıklamaları yaptı: "Benim için de gerçekten çok gurur verici bir gün. Sekiz senedir içinde bulunduğum Manisa Futbol Kulübü'nde hayallerimin ilk adımlarını atıyorum. Çok mutluyum. İnşallah ilerde hem kendi takımımda, hem de milli takımda göğsümü gere gere o formayı başarıyla dalgalandıracağıma inanıyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'a ve bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA