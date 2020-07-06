Manisa Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi
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Manisa Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, kökünden kopan ya da dalları kopan ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.

06.07.2020 00:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 00:57

Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, kökünden kopan ya da dalları kopan ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.

Alaşehir ilçesinde, saat 19.30 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Beşeylül Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı fırtına nedeniyle yola uçtu. İstasyon Mahallesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Akkeçili Mahallesi mevkiinde bulunan üzüm bağları ise fırtına nedeniyle yan yattı. Lisan Uysal'a ait bahçede bulunan ceviz ağacını yıklırken, şeftali, erik ağaçları da fırtına da yan yattı. Maddi zarara uğradığını belirten Lisan Uysal, "Bahçede geziyordum, birden çıkan fırtına ile birlikte yağmur yağarken, şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, meyveler yere döküldü, kendimi evin içine zor attım" dedi.

Manisa Fırtına Alaşehir'de hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

Manşet

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