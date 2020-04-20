MANİSA Festival iptal oldu, mesirler saçılamayıp elde kaldı
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Manisa, Güncel

MANİSA Festival iptal oldu, mesirler saçılamayıp elde kaldı

Festival iptal oldu, mesirler saçılamayıp elde kaldıMANİSA'da bu yıl 480'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin koronavirüs nedeniyle tüm etkinlikleri iptal edildi.

20.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:53
MANİSA Festival iptal oldu, mesirler saçılamayıp elde kaldı

Festival iptal oldu, mesirler saçılamayıp elde kaldı

MANİSA'da bu yıl 480'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin koronavirüs nedeniyle tüm etkinlikleri iptal edildi. Festival kapsamında hazırlanan ve 19 Nisan'da Sultan Camii'nin kubbelerinden saçılacağı duyurulan bir miktar mesirin de etkinliğin iptal edilmesi atölyelerde bekletildiği duyuruldu.

Çin'de başlayan ve tüm ülkelere yayılarak insan sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınından Manisa'da 480 yıllık süre gelen gelenekte olumsuz etkilendi. Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce insanın katılarak, UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 14-19 Nisan tarihleri arasında yabancı ülkelerden 500 konuğunda katılımıyla yapılması planlanan 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin tüm etkinlikleri 12 Mart tarihinde festival komitesi tarafından iptal edildi. Festivalin en önemli ayağını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan'da yapılacağı duyurulan mesir macunu saçım töreni de koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemedi. Saçım töreninin yapılamadığı Sultan Camii kubbeleri ve çevresi boş kaldı.

Öte yandan, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin Şehzadeler ilçesindeki atölyesinde 15 kadın tarafından, geleneksel yöntemlerle 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanmaya başlanan ancak festivalin iptal edilmesi üzerine elde kalan bir miktar mesir macunun ise atölyede bekletildiği bildirildi. Hazırlanan mesir macunun miktarı ise açıklanmadı.

Festival kapsamında daha önce Sultan Camisi kubbelerinden 7 ton mesir macunu saçılacağı duyurulmuştu.

MESİR MACUNUNUN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539'dan bu yana on binlerce insan Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.

MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur.

41 ÇEŞİT BAHARAT VAR

Mesir macununun içerisinde şu baharatlar yer alıyor;

"Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çöre otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı"

MANİSA Festival iptal oldu, mesirler saçılamayıp elde kaldı

Kaynak: DHA

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