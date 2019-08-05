MANİSA Ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev yangınında 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Güzelyurt Mahallesi 5797 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle, bugün saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Evin mutfak kısmında başlayan yangın, dakikalar içinde tüm evi sardı. Apartman sakinleri yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan bina sakinlerini tahliye etti. Ayrıca yangının çıktığı dairede mahsur kalan Gürkan Yazgan (48) ile Feyza Gülnar (23) ve Gülnar'ın 6 aylık, 6 ve 8 yaşındaki 3 çocuğunu ise kurtardı. Dumandan etkilenen Yazgan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne; Gülnar ve evlatları ise Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılırken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA