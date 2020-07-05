Manisa Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı
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Manisa Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı

Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ev eşyası taşıdığı öğrenilen bir kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

05.07.2020 23:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:48

Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ev eşyası taşıdığı öğrenilen bir kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Mert Ş. (37) yönetimindeki 35 K 44034 plakalı kamyon, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ev eşyası taşıyan karşı şeride geçerek devrildi. Karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi olası faciayı önledi. Kazada sürücü Mert Ş. ile yanında yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Manisa Ev eşyası taşıyan kamyon devrildi: 3 yaralı

Kaynak: DHA

Manşet

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