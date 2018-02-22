Manisa Engellilerin Okuma Yazma Hayali Gerçek Oldu

Manisa'da okuma yazma bilmeyen bedensel ve hafif mental zihinsel engelliler, başlatılan seferberlikle hayalini gerçekleştirdi. Hafif mental zihinsel engelli Halime Körüker, 1 haftada okuma yazmayı öğrenirken, hiç okula gidemeyen bedensel engelli 43 yaşındaki Emine Cankat da okuyup yazmaya başladı.

Manisa Bedensel Engelliler Derneği'nde okuma yazma kursu açıldı. Bedensel engelleri nedeniyle okuma yazma öğrenemeyen 25 kişi için bu kurs, umut oldu. Öğretmen Yeliz Yazol tarafından engellilere tek tek harfler öğretildi. Tekerlekli sandalyeleriyle kurs binasına gelen engelliler, kalem ve defterlerini alıp sıraları doldurdu.

ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kas erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen 43 yaşındaki Emine Cankat, okula hiç gidemediğini anlattı. Cankat, Okula gitmeyi çok istiyordum. Engelimden dolayı okula gidemedim. Ailede çocuk da çoktu. Okula götürüp, getirecek kimse yoktu. Çocukluk hayallerim şimdi burada gerçekleşiyor. Bir yere gittiğimde ismimi yazamıyor, hastanelerde çok zorlanıyordum. Mahçup oluyordum dedi. Kursa, ders başlamadan yarım saat önce geldiğini söyleyen Cankat, Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum, çok sevinçliyim. Büyük bir hevesle geliyorum. Okuma yazmayı hiç bilmiyordum. Şimdi yavaş yavaş öğreniyorum diye konuştu.

KURSA ANNE-KIZ GELDİLER

Ateşli hastalık nedeniyle bebeklikten bu yana bedensel engelli olan 53 yaşındaki Mesude Karahan ise okuma-yazma kursuna annesi 75 yaşındaki Nefise Karahan ile birlikte geliyor. Okuma yazma aşkıyla anne-kız, defterlere tek tek harfleri yazıyor. Okula hiç gitmediğini anlatan Mesude Karahan, Köyde olduğum için okula gidemiyordum. Yerimden bile kalkamıyordum. Şimdi akülü sandalyede hareket ediyorum. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Televizyon izlerken yazıları okuyamıyordum. Şimdi her şeyi okuyabileceğim dedi.

HAFİF MENTAL ENGELLİ DE ÖĞRENDİ

Kursa katılan hafif mental zihinsel engelli 36 yaşındaki Halime Kürüker, bir haftada okuma yazmayı öğrendi. Büyük bir azimle kitapları okuyan ve defterlerine yazı yazan Kürüker, neşeli tavrıyla kursun maskotu oldu.

Manisa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Yasemin Yıldız, hem bedensel hem de hafif mental zihinsel engellilere okuma yazma öğretildiğini ifade etti. Okuma yazma seferberliğine engellilerin de destek olduğunu kaydeden Yıldız, Okuma yazma seferberliğine duyarsız kalmadık. Biz engelliler okulların mimarileri bize uygun olmadığı için eskiden aileler okutmamış. Birçok engelli de okuma yazmayı öğrenememiş. Evlerimizde kalmışız. Beden engelimiz var, ama kalp engelimiz yok. Okuma yazmaya engel oluşturacak bir durumumuz yok. Kursa 25 bedensel engelli katılıyor. Haftada 3 gün, 162 saatte okuma yazmayı öğrenecekler diye konuştu.