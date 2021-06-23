Manisa Emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi ise tutuklandı.