Manisa emniyetinden iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Manisa'nın Gördes ve Demirci ilçelerinde emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 42 gram esrar maddesi, ruhsatsız silah ve tüfekler ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gördes İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince ' Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan' şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Demirci ilçesinde 4 şahsa ait 7 ikamet adresinde, Gördes ilçesinde 5 şahsa ait 5 ikamet adresinde olmak üzere toplam 9 şahsa ait 12 ikamet adresinde bugün sabah saat 07.30'da yapılan eş zamanlı aramalarda; 4 parça halinde 42 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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