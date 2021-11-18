Manisa Emniyeti'nden Yunusemreli kursiyerlere seminer

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanımlar lokalleri ve meslek edindirme kurslarındaki kursiyerler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uzmanları tarafından düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne", Kades Uygulaması ve Siberay Projeleri konusunda bilgilendirildi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda eğitim alan hanımlara yönelik, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polisler tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "KADES Uygulaması" ve "Siberay Projeleri" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kadınlar, günlük hayatta karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı bilgilendirilirken, herhangi bir olumsuz durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirildiler. Seminere katılan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sak, bu tür seminerlerle hanımların bilinçlendirilmesini önemsediklerini ifade etti. Ahmet Sak, "Yunusemre Belediyesi olarak kadınlarımızı önemsiyoruz. Hanım lokallerimiz ile kadınlarımız meslek sahibi oluyor. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi kadınlarımızın günlük hayatta daha fazla yer alabilmesi için bütün projelerinde kadınlarımıza öncelik veriyor. Bize bu eğitimin düzenlenmesinde katkı sağlayan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA