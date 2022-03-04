Manisa elektrik kesintisi! 4 Mart Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

04.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ TR-22/A ( KIRÜSTÜ CAD, ERSEL SİTESİ )

04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI

04.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK VE GÖZTEPE MEVKİİLERİ

04.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KILCANLAR MAHALLESİ, KILCANLAR GÖLCÜK MEVKİİ VE ERSİN KENAR ÖZEL TRAFOSU

04.03.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ TOKİ BİNALARI VE CİVARLARI

04.03.2022 09:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI HACIBEY MAHALLESİ SAKARYA MAHALLESİ İSMET PAŞA CD. AHMET IŞIK CD. İSTİKLAL CD. ŞEHİR NURİ CD. ŞEHİT MUSTAFA CD. ZİYA GÖKALP CD. KAV-İ MİLLİYE CD.

04.03.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI SAKARYA VE HACIBEY MAHALLESİ

04.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DEREKÖY MAHALLESİ TAMAMI, ÖZKAN KANTARCIOĞLU YAĞ FABRİKASI, GİZEM YAĞ FABRİKASI VE EKİP ZEYTİNCİLİK

04.03.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KAYACIK GÖKKÖY MEVKİİ. TÜPÜLER MAH. KAYACIK KOŞUBURNU MAH. BALIKLI KAYADİBİ MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR.

04.03.2022 10:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EROĞLU MAHALLESİ

04.03.2022 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ TOKİ BİNALARI VE CİVARLARI

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