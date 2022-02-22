Manisa elektrik kesintisi! 23 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Şubat Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

23.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BADINCA MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

23.02.2022 09:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI İNÖNÜ MH: EMİN ALİ ÖZGÜR CD BİR BÖLÜMÜ,YAĞIZ SK,MEHMETÇİK SK,ŞEHİT POLİS HALİL TAŞÇI SK,KÖMÜR SK,GÜÇLÜ SK,ÇEÇEN SK,TEĞMEN OSMAN SK BİR BÖLÜMÜ,DUYGU SK,KAYIN SK,ORKİDE SK,BÜKLÜM SK,HANÇER SK

23.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

23.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK VE NAMIKKEMAL MAHALLELERİ TR-26 ( BANKA SK, YAVAŞ SK, AKIN SK. MENDERES SK, CUMHURİYET CAD, SELVİ SK, PARK SK, ÇAKICI SOKAK.)

23.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 5020-4843-5022-5024-5028-5019-5017-5015-5014-5013-5012-5018-5112 SOKAKLAR

23.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YENİ MAHALLEYE BAĞLI 4718 -4716-4718-4728-4720-SOKAKLAR HOROZKÖY CADDESİ

23.02.2022 09:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ AZMAK MEVKİİ

23.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAGIPBEY MAHALLESİ 16-17-155-156 SOKAK VE CİVARLARI

23.02.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ARPACI MH, KOZAKLI MH, SARGAÇ MH, YEŞİLKÖY MH, KASAR MH, KAVAKYERİ MH, AZİMLİ MH, KURTLAR KÖYÜ, KEMHALLI MH, ESAT MH, KIDIRCIK MH, ESAT MH, KIRANŞEH MH, KİLLİK MH, TOPALLI MH, BOZBURUN MH, DÖĞÜŞÖREN MH, BEYNAMAZLI MH, GÜNDOĞDU MH, UĞURLU MH, İKİZKUYU MH, KINIK MH, MESTANLI MH, ALANYOLU MH, YARDERE MH, AMBARKAYA MH, AKÇAALAN MH, ÇAKALLAR MH, BOSTANLI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.

23.02.2022 12:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM AZİMLİ MH, GÜNDOĞDU MH, KİLLİK MH, TOPALLI MH, BOZBURUN MH, DÖĞÜŞÖREN MH, UĞURLU MH, BEYNAMAZLI , KINIK MH, MESTANLI MH, YARDERE KÖYÜ, AMBARKAYA MH, AKÇAALAN KÖYÜ, AKÇAALAN ÇAKALLAR MALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.

23.02.2022 12:00 20:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; KÜLTÜR, ADALI, AKDEMİR, EKER, MEVSİM, OSMANLI SOKAKLARI VE CİVARLARI.

23.02.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KETHÜDA MAHALLESİ 21-44-183-42 SOKAK VE CİVARLARI

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