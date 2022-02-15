Manisa elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15.02.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAOĞLANLI MAHALLESİ

15.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUTLU MAHALLESİ 3514, 3508, 3608, 3728, 3605, 3501, 3713, 3611, 3610, 3506, 3700 SOKAKLAR

15.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ MENDERES CADDESİ, UYSAL SOKAK, FİDAN SOKAK, SELVİ SOKAK, FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ (TR-27 FUTBOL SAHASI YANI )

15.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YENİ MAHALLEYE BAĞLI 4716-4720-4726-4741-4728 SOKAKLAR

15.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BEŞEYLÜL MAHALLESİ ELMADAĞ CD. KALE SK. AKÇA 1 NOLU SK. AKÇA 2 NOLU SK. AKÇA 3 NOLU SK. YENİ MAHALLE EDİSON SK. TÜTÜNCÜLER SK. GAZİ SK. BAĞCILAR SK.

15.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KOCAÇEŞME MAHALLESİNE BAĞLI ACISU CADDESİ, ATATURK CADDESİ, 77, 75,50,73,73,60,54 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER

15.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DURASILLI MAHALLESİNE BAĞLI MESİR,OKUL,KARTAL,YALÇIN,YEREL,KUĞU,YILDIRIM, HÜRRİYET,UĞUR,SAKA,AYCAN,İNÖNÜ,KUTLU,ÖDÜL,EZGİ,GÜRBÜZ,GÜMÜŞ,ÜLKER, MELTEM,CAN 124, 33 SOKAKLARDA VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR KEMAL URAL ANADOLU LİSESİ, MİMAR SİNAN İÖO, TRAFİK UYARI İKAZ SİNYALİZASYONLARI

15.02.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MH:MASKİ KAVUKDERE İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU, MERCAN SK,MÜMTAZ BAŞ CD BİR BÖLÜMÜ,PEHLİVANOĞLU SK,KORUTÜRK SK,NAMLI SK,KÜÇÜK SK,ÖZBEN SK,FENER SK,ÇEVİKTÜRK SK,AKKUŞ SK,KARAOĞLAN SK,İŞBİLEN SK,BEDİR SK,GÖKALP SK,DUMAN SK,ZEYTİN SK,ORMANCI SK,GÖKÇE SK,CAMİİ SK,HACI HALİL BEY SK,KUMSAL SK,KİRİŞLER SK,TATLI SK,ABACI SK,ÖĞRETMEN SÜLEYMAN BEY SK,GÖNÜL SK,ALTUN SK,YILDIRIM SK,ABACI SK,TUNÇ SK,MOLLA SK,FULYA SK BİR BÖLÜMÜ,CÖMERT SK,HAMİDİYE MH ÖZDEMİRLER CD,ZELİHA SK,ZİYA SK,ADALET CD BİR BÖLÜMÜ,YAZAR SK,PİYADE ER VELİ YALAZI SK,TEĞMEN FAİK SK,BEZİRGAN SK,BAHADIR SK, KARAMALI MH:MÜMTAZ BAŞ CD BİR BÖLÜMÜ,FULYA SK,MEHMET AKİF CD BİR BÖÜMÜ,ACAR SK,REFİK ŞEVKET İNCE CD VE CİVARI,YAMANLAR SK,KALE SK,KARAMAN SK,BURCU SK,ALTINTAŞ SK,KIZILAY SK,SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK,SÖĞÜT SK,ÇEVİK SKKARAMANLI MH: ŞULE SK,MALAZGİRT SK,FULYA SK,ÖĞRETMEN FİKRİ ŞENGÜN SK,KEMALİYE SK,VEFA SK BİR BÖLÜMÜ,ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖZEL TRAFOSU

15.02.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AYAZÖREN HAMİDİYE ENCEKLER COMAKLIDAMLARI SARAÇLAR AYVATLAR ŞIHLI YETİMAĞA EMRE BAYRAMŞAH KENGER YAĞBASTI ERENBAĞ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR

15.02.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇARIKTEKKE MAHALLESİ YENİCE MEVKİİ, SERİNYAYLA MAHALLESİ, SOĞANLI MAHALLESİ GÜLPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

15.02.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KULA MERKEZ MAHALLELER, KÖYLER VE ÖZEL TRAFOLAR

15.02.2022 13:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM SERİNYAYLA MAHALLESİ

15.02.2022 13:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAŞIBÜYÜK EVCİLER BALIBEY ÇARIKBALLI EROGLU NARINCALISÜLEYMAN AKTAŞ ŞERİTLİ YENİKÖY BEBEKLİ BATTALMUSTAFA TATLIÇEŞME HACITUFAN ÇARIKMAHMUTLU ÇARIKTEKKE YENİCE MAHALLELERİ VE GES TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR

15.02.2022 13:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM İBRAHİM KÖSEOGLU VE RIDVAN YILDIZ ÖZEL TRAFOLARI

16.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUTLU MAHALLESİ 3701, 3603, 3702, 3708, 3712, 3705, 3710, 3706 SOKAKLAR

16.02.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI YENİ MAHALLEYE BAĞLI 4716-4720-4726-4741-4728 SOKAKLAR

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMIÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA ÖZEL TRAFOSU

16.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HACIHAMZA MAHALLESİ VE İÇHİSAR MAHALLESİ TR-20 ( SITMA PINAR SK, SALİHLİ SİMAV ÇEVRE YOLU, AYVALIK CAD, GAZİLER SK. )

16.02.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YÖRÜK MAHALLESİNE BAĞLI NUREDDİN ERSOY CADDESİ,370,389,364,387,360,502,345,504,489,491,508 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YILMAZ MAHALLESİNE BAĞLI GEDİZ, KURUTMA KANALI SOKAK, GÖKTÜRK, BOZKURT, HÜRRİYET, ÇAMLICA,ÇETİN, 1,2, 5,161,70,71,158 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER

16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ

16.02.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI YARAŞLI VE KENDİRLİK MAHALLELERİNİN TÜMÜ VE ÇEVRELERİ

16.02.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MERSİNDERE MAHALLESİ KUZEYİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR

16.02.2022 12:00 16:30 ARIZA ONARIM BAKIM ÖRÜCÜLER MAH, ÇANAKCI MAH, ULACIK MAH, RAHMANLAR MAHALLESİ

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