Manisa elektrik kesintisi! 1 Mart Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

MANİSA (Haberler.com) - Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Mart Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ



01.03.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI YEŞİLYURT MAHALLESİ TARİŞ ÇEVRESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

01.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, TR-22 ( DOĞAN SK, 2 LİSE SK, ŞEHİTLER CAD, ATÖLYE SK, ATATÜRK İLKOKUL CAD, 1 KÖŞE BAŞI SK, KAYABAŞI SK, BARBAROS SK, )

01.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZKURT MAHALLESİNİN TÜMÜ VE İHSAN ERTURGUT ORTAOKULU

01.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI

01.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLPINAR MAHALLESİ, ÇATALARMUT MAHALLESİ, KIZILDAM MAHALLESİ

01.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKSELENDİ MAHALLESİ 11-30-32-35-ZÜBEYDE HANIM CD 29-31-32-26 SOKAK VE CİVARLARI

01.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ 4843,5014,5020,5028,5024,5022,5021,5019 SOKAKLAR

01.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4732, 5753, 5728, 5738, 4741, 4748, 4737 SOKAKLAR VE HOROZKÖY CADDESİ

01.03.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADAKALE MAHALLESİ 2908, 2909, 2911, 2913, 2912 SOKAKLAR VE ULUTEPE CADDESİ

01.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUPINAR-HASKÖY-ÇAMÖNÜ MASKİ İÇME SUYU TESİSİ-SARNIÇ KÜÇÜKALAN-ÇAMÖNÜ MAH-AKH KARAYOLLARI BAKIM-DURASIL-KARASUNNE-HÜSEYİNCİKLER-SEHA YAPI İNŞ HAYV SAN TİC-CENGİZ GEYİK KAHYALAR TAVUK KÜMESLERİ-SARNIÇ DEDE-YENİ MAHALLE-KABAAĞAÇKIRAN-AKH ORMAN İŞLETME-BABOMAR MERMERCİLİK-KARAVELİLER-DERKÖY EĞİTİM KURUMLARI(BAHÇEŞEHİR KOLEJİ) ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES-DUDU SÖZCÜER GES DİNGİLLER,KARABÖRKLÜ VE CİVARLARI

01.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KÜÇÜK GÜNEY MH, BÜYÜK GÜNEY MH, EVCİLER MH, LÜTFÜ KARACA VE ARKADAŞLARI ÖZEL TRAFOSU

01.03.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAVLU MAHALLESİ TAMAMI, KAZIM ATAN ÇIRÇIR FABRİKASI, AKBIYIK OĞLU TARIM, SARDES GIDA, ÇAVLU UN, SARDES SULTANAS VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANELER

01.03.2022 11:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAZARKÖY, TEKELİOĞLU, TAŞDAMLARI, HACI MUSALAR, BENLİOĞLU ZEYTİNCİLİK, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, DSİ GÖLMARMARA REGİLATÖR VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER

01.03.2022 13:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YEŞİLYURT MAHALLESİ TARİŞ ÇEVRESİ

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