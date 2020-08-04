MANİSA El freninin çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında can verdi
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MANİSA El freninin çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında can verdi

El freninin çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında can verdiMANİSA'nın Kula ilçesinde, mola için durduğu bir akaryakıt istasyonunda aracından inen 27 yaşındaki kamyon şoförü Sedat Tosun, iddiaya göre, el freninin çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında kalıp, yaşamını yitirdi.

04.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:22

El freninin çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında can verdi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, mola için durduğu bir akaryakıt istasyonunda aracından inen 27 yaşındaki kamyon şoförü Sedat Tosun, iddiaya göre, el freninin çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kaza anının akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolu kenarındaki Kula Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İzmir'den 10 VY 945 plakalı kamyonunu ile Ankara yönüne giden Sedat Tosun, bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Kamyonunu park eden Tosun, yanındaki kardeşi ile birlikte kamyondan indi. Bu sırada iddiaya göre, el freninin çekmeyi unuttuğu kamyonu meyilli alanda sürücüsüz şekilde hareket edip Sedat Tosun'u altına aldı. Yaklaşık 50 metre sürücüsüz ilerleyen kamyon akaryakıt istasyonun bahçe duvarına çarparak durabildi. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon şoförü Tosun, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tosun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza anının akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden, Tosun'un park edip, inerek önünden geçtiği kamyonunun sürücüsüz şekilde meyilli alanda hareket etmesi sonucu altında kalıp, yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yanında bulunan kardeşinin ise sağ kapıdan inmiş olması nedeniyle kurtulduğu belirlendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA El freninin çekmeyi unuttuğu kamyonunun altında can verdi

Kaynak: DHA

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