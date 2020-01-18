Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu
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Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu

Ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durduMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, rampa inerken direksiyon hakimiyetini yitiren ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı kamyonet, bir evin istinat duvarını yıkarak durdu.

18.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:07
Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu

Ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu

MANİSA'nın ilçesinde, rampa inerken direksiyon hakimiyetini yitiren ehliyetsiz sürücüsünün kullandığı kamyonet, bir evin istinat duvarını yıkarak durdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında, Şeyhsinan Mahallesi Ali Koç Caddesi 25 numarada meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Hüseyin İ. (17), yönetimindeki 45 ZV 922 plakalı kamyonetle rampa aşağı inerken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hüseyin İ.'nin kullandığı kamyonet, Türkan Çakmak'a (40) ait evin istinat duvarına çarparak yıktı. Kazada evinin bahçesinde bulunan Çakmak ile sürücü Hüseyin İ., şans eseri yaralanmadı. Kazadan sonra kaçan Hüseyin İ. ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin İ.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayı anlatan ev sahibi Türkan Çakmak, çok korktuğunu belirterek, "Dışarıya odun almaya çıkmıştım. Bir anda gürültü duydum. Kendimi içeriye zor attım. Saniye farkıyla hayata tutundum. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

Kazayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Manisa ehliyetsiz sürücü evin istinat duvarını yıkarak durdu
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