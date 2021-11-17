Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi Protokolü İmzalandı

MANİSA (Habermetre) - Mesleki ve teknik eğitimle Manisa'da ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü karşılamak için 'Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi Protokolü' imzalandı.

Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında Manisa'da ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünü sağlamak amacıyla bir protokol imzalandı.

Valilik Brifing Salonunda yapılan Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi protokolü imza törenine Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref Aslan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, İl Milli Eğitim Müdür V. Mustafa Kılıç, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Koordinatörü Cansu Uyar katıldı.

Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi protokolü imza töreninin açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, Manisa'nın üreten bir şehir olduğunu ifade ederek; "Manisa, bugün içinde bulunduğumuz yapısıyla dinamik şehir tanımı üstüne her yönden oturan bir ilimiz. Bizler zaman zaman sanayi kuruluşlarına yaptığımız ziyaretlerde sanayicilerimizin özellikle yetişmiş işgücü ihtiyacı konusunda problemleri olduğunu duyuyoruz. Bu durum sadece büyük sanayi kuruluşlarımızın değil orta ölçekli işletmelerimizin de sıkıntısı. Bu konu ile ilgili İl İstihdam Kurulu toplantılarımızda tüm arkadaşlarımız birlikte ne yapabiliriz sorusuna cevap aradılar ve bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Örneğin sanayi bölgesinde hangi alanlarda işgücü istihdamı ihtiyacı olduğunu tespit etmeye çalıştılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz şu anki okullarımızda hangi mesleki bölümler var, hangileri faaliyette ve bunların mezunları hangi bölümün mezunu ve yüzde kaçı eğitim aldığı alanda istihdam edilebiliyor, bunun çalışmasını yaptılar. Böylece mevcut bölümlerin gerçekten amaca hangi oranda hizmet edip etmediğinin tespitini yaptılar" dedi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi protokolünün hazırlandığını belirten Vali Karadeniz, "Bugün protokolünü yapacağımız çalışma aslında sadece meslek okullarını, meslek liselerimizi ve ortaokulları kapsayan bir proje. Özellikle de ortaokullardaki öğrencilerimiz ile meslek lisesindeki öğrencilerimizin sanayiyi ziyaret etmelerini sağlayarak oradaki staj imkanları hakkında bilgilendirmek. Bu çalışmaları yaparak meslek liselerimizin de içini sanayimizin ihtiyacına göre doldurmak. Bugün ki protokolümüzün özü bu. Projenin ikinci aşaması da meslek yüksekokullarımızı ve mesleki eğitim merkezlerimizi de bu çalışmanın içine alarak hatta belki sanayiciler ile birebir protokolleri imzalayarak artık onların istediği elemanları doğrudan yetiştirmek olmalı diye düşünüyorum. Projenin üçüncü aşaması ise eğitim öğretimini tamamlamış ama herhangi bir mesleki eğitim alamamış ya da yetersiz düzeyde eğitim alan genç işsizlerimizi ele alarak onları yine sanayicimizin ihtiyacını giderecek niteliklere sahip hale getirerek iş sahibi olmalarını sağlamak. Projeyi geniş kapsamlı tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum çünkü benim sanayicilerimizden edindiğim izlenim çok fazla sayıda işgücüne ihtiyaçları var. Manisa içerisinde dahi tüm bu çalışmaları üst üste eklesek bile belki de yine karşılanamayacak miktarda bir ihtiyaç var. Bu işgücü ihtiyacını bir şekilde karşılamamız, yerine getirmemiz gerekiyor ki böylece işsizlerimizi iş sahibi yaparken üretimimizi artırarak ülke ekonomisinin ve il ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayalım. Projede emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise konuşmasında önemli olanın Manisa'daki gençlerimize, okullarımıza, çocuklarımıza sahip çıkmak ve onlara daha iyi bir geleceği yaşatabilmek olduğunu söyleyerek; "Bu anlamda Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'in ve Organize Sanayi Bölgemizin başkanlığında Manisa Eğitim Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında özel sektör, kamu, kurumları ve sivil toplum kuruluşları noktasında böylesine bir işbirliği yapılmış olması bizim için mutluluk verici. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut okullarımızın organize sanayiye ulaşımları noktasında elektrikli otobüslerimizle hem eğitimcileri hem de öğrencilerimizi bir fiil taşıma noktasında ki hizmetlerimizle bu projeye katkıda bulunacağız" dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ise konuşmasında: "Bugün burada hem öğrencilerimizi geleceğe hazırlayacak hem de sanayimizin en büyük sorunlarından biri olan nitelikli işgücü sorununa derman olacak bir projeye birlikte start vermenin heyecanı içerisindeyiz. Bugün biz bölge olarak 200'ün üzerinde yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yapıyoruz. Gerek bu günümüz gerekse geleceğimiz için istihdam kaynağını en etkili şekilde kullanmanın önemli olduğunun oldukça farkındayız. Bu esnada tabii kadın ve engelli mesleki teknik eğitim konusunda da destekleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu protokolümüz vesilesiyle öğrencilere rehberlerine ve diğer eğitmenlerine bölgemizi, bölge firmalarımızı tanıtacak, bölgede edinmiş oldukları tecrübe, deneyim ile onlara bir kariyer planlaması yapması yönünde zihinlerine bir ışık yakmak, aynı zamanda ülkemiz sanayisinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü sağlayacak olan bu projeye paydaş olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek 'Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi' protokolünü Manisa'ya hayırlı olmasını temenni ederek imzaladı.

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