"Manisa Eğitim Projeleri 2023" tanıtıldı

27.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:12

Manisa Valiliği himayesinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023"ün tanıtımı için toplantı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Vekili Mustafa Kazaz, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, ilçe milli eğitim müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu, Ar-Ge Birimleri Yönergesi doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerimin niteliğini arttırmak ve milli ve manevi değerlerine bağlı, Türkiye'yi 2023-2071 hedeflerine taşıyacak nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanan 10 proje ve bu projelere ilişkin 3 faaliyet katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantıda "Manisa Her Yerde Okuyor", "Şehrim Benim Evim", "Kütüphanesiz Okul Kalmasın", "MANİSanat", "Tasarım Beceri Atölyesi", "Hem Meslek, Hem Destek", "Eğitimde Varız Gelecekte Varız", "Manisa Sana Kanım Feda", "Spor Sevgisi Okulda Başlar" ve "Çocuğumu Seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum" projelerinin yanı sıra "Kitap Lig", "Akademik Başarıyı Ölçme ve Değerlendirme" ile "Manisa'ya Değer Katanlar" faaliyetleri de tanıtıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada, çağın bilgi, teknoloji ve eğitim çağı olduğunu belirterek, bu değişim ve dönüşümü yakalamayan ülkelerin rekabet gücünün azaldığını kaydetti.

Manisa'nın bu dönüşümü yakalayabilecek potansiyeli bünyesinde taşıdığını belirten Vali Deniz, "Manisa, dünyaya hükmetmiş şehzadeleri yetiştirmiş bir şehir. Bu yüzden bizim sorumluluğumuz çok daha fazla. Tarımı, sanayisi ile Türkiye'nin göz bebeği bir şehirdeyiz. Tarım ve sanayideki başarımızı eğitimdeki kalitemizle de taçlandırmalıyız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de tanıtımını yaptıkları 10 proje ile 3 faaliyetin hayırlı olmasını temenni ederek, "MANEP 2023, 'Türkiye'nin en büyük sorunu eğitim değildir, Türkiye'nin en büyük çözümü eğitimdir' diyen Sayın Ziya Selçuk'un sözlerinin ete kemiğe bürünmüş, vücuda gelmiş halidir. Çünkü sorun ve eğitimi yan yana koymak yerine, sorun yerine çözüm ve eğitimi bir arada değerlendirmenin daha güzel olacağı düşüncelerini bizler de paylaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında kendilerine hediye edilen kitapları okudu.

Kaynak: AA