Manisa Eğitim-Bir-Sen, Öner ile 'Devam' Dedi

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nda delegelerinin çoğunluğunun oyunu alan mevcut başkan Mesut Öner, yeniden başkanlığa seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu Manisa Öğretmenevi'nde yapıldı. Genel kurula Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevim, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu ve üyeler katıldı. Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevim'in divan başkanlığı yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Mesut Öner ile eski başkanlardan Abdulnasır Şimşek yarıştı. 161 delegesi bulunan sendikada oy kullanan 160 delegeden 98'inin oyunu alan mevcut başkan Mesut Öner, yeniden başkanlığa seçildi. Abdulnasır Şimşek ise 62 oyda kaldı.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, 3 Eylül itibariyle başlayan sendika seçimlerinin demokrasi şöleni içerisinde tamamlandığını söyledi. Öner, "3 Eylül itibariyle 17 ilçe de 20 sandık bölgemizde seçimler gerçekleşti. Kaybedenin olmadığı kazanan tüm üyelerinin olduğu seçimler oldu. Tüm sonuçlar özelde Manisa genel de ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - MANİSA