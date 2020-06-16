MANİSA Ege Bölgesi'nin bahçesinden Uzakdoğu sofralarına Salihli kirazı
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MANİSA Ege Bölgesi'nin bahçesinden Uzakdoğu sofralarına Salihli kirazı

Ege Bölgesi'nin bahçesinden Uzakdoğu sofralarına Salihli kirazıMANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 600 dönüm alan üzerinde kiraz üretimi yapan bir şirket, başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesine kiraz ihraç etmeye başladı.

16.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:48

Ege Bölgesi'nin bahçesinden Uzakdoğu sofralarına Salihli kirazı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 600 dönüm alan üzerinde kiraz üretimi yapan bir şirket, başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere birçok Avrupa ülkesine kiraz ihraç etmeye başladı.

Salihli'ye bağlı kırsal Kemer Mahallesi'nde 40 bin kiraz ağacının bulunduğu 600 dönümlük alanda üretilen ve Ege Bölgesi'nin en büyük kiraz bahçesine sahip olan firma, coğrafi işaret belgesi ile kalitesi tescillenen Salihli Kirazını ihraç ediyor. Kemer Mahallesi'nde üretim yapan firmanın İşletme Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Altuntaş, Ege Bölgesi'nin en büyük bahçelerinde yaklaşık 40 bin ağacın bulunduğunu söyledi. Bahçedeki hasadın bu yıl 5'ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Altuntaş, "Bahçemiz de Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Salihli Kirazı ve Edirne çeşidi bulunmaktadır. Salihli Kirazı Avrupa ve uzak doğu ülkelerinde çok sevilen bir tür. Edirne çeşidi de Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde tercih edilen güzel bir çeşit. Bahçemizdeki rekolte miktarımız gayet güzel. Kirazların iriliği ve kalitesi açısından bir sıkıntımız yok. Havalar ve şartlar istediğimiz gibi gitmekte" dedi.

SOFRALARI TATLANDIRIYORUZ

Kirazların kalp şeklinde ve iri görünümüyle dikkat çektiğini kaydeden Altuntaş, "Avrupa ülkeleri, diğer birçok çeşit olmasına rağmen özellikle Türk Kirazı olarak Salihli Kirazına çok önem veriyorlar. Uzak Doğu ülkeleri de, Avrupa ülkelerindekiler gibi Salihli Kirazının tadına varmaya başladı. Önümüzdeki yıllarda Türk kirazı, Uzak Doğu Ülkelerinde de marka olacaktır. Çünkü Salihli Kirazı ile damaklarını tatlandırmaya başladık. Kiraz hasat döneminde günlük 400-600 işçi çalışıyor. Hasadımız 20 gün devam ettiğini düşünürsek, çok büyük bir istihdam sağlanıyor. İhracat yaptığımız ürünlerle de Türk Ekonomisine bir nebzede katkı sağlıyorsak, ne mutlu ki bizlere" dedi.

HİJYEN KURALLARINA ÖNEM GÖSTERİLİYOR

Altuntaş, "Bahçeye kiraz hasadına gelen çalışanlarımız dezenfektan parkurundan geçiyor, vücut ısıları ölçülüyor ve ellerine saat başı dezenfektan yapılıyor. Salgın tedbirlerini en üst noktada tutup, bahçemizde hasadın temiz ve titizlikle yapıldığını düşünüyorum. En güvenilir şeklinde ürettiğimiz ürünlerimizin dünyanın dört bir yanına da güvenilir şekilde gönderdiğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

MANİSA Ege Bölgesi'nin bahçesinden Uzakdoğu sofralarına Salihli kirazı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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