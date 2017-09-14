Manisa Düğün Bahşişi İçin Canlarını Tehlikeye Atıyorlar

Manisa'da bahşiş için düğün arabasının önüne atlayan bir grup çocuk, tehlike yarattı. Ölüme davetiye çıkartan o anlar, yürekleri ağza getirdi.



Şehzadeler İlçesi Ulupark yolu üzerinde kaydedilen görüntüler, çocukların bahşiş için canını hiçe saydığını ortaya koydu. Hareket halinde olan gelin arabasını gören bir grup çocuk, önce aracın peşinden koşmaya başladı. Gelin arabasının önüne geçmeyi başaran çocuklardan biri, şoförün duraksamasının ardından aracın üstüne çıktı. Şoförün hareket etmesine ve tepki göstermesine rağmen aracın üstünden inmeyen çocuk, yaklaşık 200 metre otomobilin üstünde gitti. Bir süre sonra aracı durdurup, üstünden inmeyen çocuğa şoför tepki gösterdi. O sırada yan yoldan gelen polis arabasını gören çocuk hızla uzaklaştı.