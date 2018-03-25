Manisa Dericiler Sitesi'nin Atıksu Arıtma Tesisi Faaliyetine Geçici Olarak Başladı

Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyette bulunurken 2016 yılı Nisan ayında Atıksu Arıtma Tesisi (ATT)'deki sorun nedeniyle faaliyetleri durdurulan Manisa Dericiler Sitesindeki işletmeler, yönetim tarafından sistemin yeniden revize edilip mevzuattaki standartlar çerçevesinde faaliyet gösterecek hale getirilmesinin ardından, Manisa Dericiler Sitesi Atıksu Arıtma Tesisinin Çalıştırılması Hakkındaki Protokol imzalanarak geçici olarak faaliyete başladı.

Manisa Valiliği Brifing salonunda Vali Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve S.S. Manisa Deri Sanayicileri K.S.S. Yapı Kooperatifi Yönetimi arasında; Atıksu Arıtma Tesisinin mer'i mevzuat çerçevesinde istenilen standartlarda çalıştırılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokol imza törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, S.S. Manisa Deri Sanayicileri K.S.S. Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Kuralı, yönetim kurulu üyeleri Uğur Gün, Yaşar Budaklı, Ahmet Gencer Camcı, Hakan Çiçek ve İsmail Zambak katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Manisa Dericileri AAT'de 26 Haziran 2014'de meydana gelen ölümlü kazadan beri AAT'nin çalıştırılmadığını, arıtılmamış atıksudan 19 Haziran 2015'de atıksu numunesi alındığını, analiz sonucunun uygunsuz çıktığını ve kooperatif yönetimine idari yaptırım uygulandığını, istenilen standartları sağlayacak şekilde AAT'nin kurulmasına kadar işletmelerin faaliyetlerini süresiz olarak durdurma kararı alındığını ve 2016 yılı Nisan ayında faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulduğunu söyledi. Aytekin, Manisa Dericiler Sitesi Yönetimi tarafından 18 Eylül 2017'de İl Müdürlüğüne sunulan yazıda; AAT'nin revizyon işlemlerinin tamamlandığının belirtilmesi üzerine İl Müdürlüğünce 21 Eylül 2017 ve 10 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan incelemede; AAT'nin revizyon işlemlerinin tamamlandığı ve atıksu alabilecek durumda olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Aytekin, "İl Müdürlüğümüzün 20 Ekim 2017 tarihli yazısı ile Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından; Manisa Dericiler Sitesi Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan revizyon ve tadilat işlemlerinin yeterli olup-olmadığının anlaşılabilmesi amacıyla test çalışmalarının yürütülmesi, konu hakkında yapılacak akademik raporun İl Müdürlüğümüze gönderilmesi istenilmiştir. 05 Şubat 2018 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan akademik rapor İl Müdürlüğümüze ulaşmıştır. Raporda; Manisa Deri Sanayicileri Atıksu Arıtma Tesisi için yapılan revizyon çalışmalarının uygun olduğunun kanaatine varıldığı belirtilmiştir" dedi.

Manisa Dericiler Sitesi Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapılan revizyon ve tadilat işlemlerinin yeterli olup-olmadığının anlaşılabilmesi için AAT'ye atıksu alınması ve analiz sonucu ile kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Aytekin, "bu amaçla; deri işleme tesislerinin mühürlerinin geçici olarak kaldırılması, AAT'ye atıksu girişi olması ve AAT'nin tam olarak arıtma verimine ulaşması beklendikten sonra, atıksu numunesi alınarak kontrol edilmesi planlanıyor. Atıksu arıtma tesisinin; tam verim ile çalışması için gerekli süre geçtikten sonra; alınacak atıksu numunesi analiz sonucunun uygun çıkıp çıkmaması durumuna göre deri işleme tesislerinin çalışmaya devam edip edemeyecekleri kesinleşecek" diye konuştu.

Törende konuşan Vali Güvençer, deri sanayinin sadece Türkiye ve Manisa için değil, dünya insanlığı için de son derece önemli bir sektör olduğunu belirtti.

Vali Güvençer şöyle konuştu: "Kooperatif yönetimimiz, faaliyet durdurmanın kendilerine verdiği çok ciddi ekonomik nakısa'ya rağmen, üzerine düşen yasal, insani ve ahlaki sorumluluğun şuuru içerisinde ciddi bir gayrete girmiş ve istenilen revizyonu arıtma tesisinde yaparak Valiliğimize faaliyet durdurma kararının kaldırılması için müracaat etmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca dosyalar üzerinde ve sahada yapılan incelemeler ve akabinde tekrar Üniversitelerimizden alınan teknik raporların da değerlendirilmesi sonrasında Küçük Sanayi Sitemiz arıtma tesisinin deneme faaliyetine geçmesi ve bu deneme faaliyeti içerisinde de Valiliğin deri sanayicilerimizin işletmelerinin durdurulmasına dair kararın geçici olarak kaldırılması gereği tahakkuk etmiştir. Deri ve dericilik sanayinin dünya insanlığı için önem taşıdığını ifade ettim. Ancak ne yazık ki çevre duyarlılığı ve çevre kirliliği açısından da en kritik sektörlerden biri. Bir yandan biz deri sanayicilerimizi bu üretimimizi önceliklerken kamu adına, bu topraklarda bugün yaşayan vatandaşlarımız, insanlarımız adına ve hatta yarın bu topraklarda yaşayacak torunlarımız adına çevreyi, toprağı, suyu da elbette korumak, kollamak zorundayız. Bu manada da çok sağlam, sağlıklı bir mevzuat yapımız da zaten var. Derici arkadaşlarımız, sanayici arkadaşlarımız da bunun sonuna kadar farkındalar. Biraz sonra birlikte imzalanacak ve benim de onaylayacağım protokolle birbirimizin ve kamunun huzurunda arıtma tesisimizin deneme süresinde mevzuatın gerektirdiği standartlara uygun deşarj çıktılarıyla çalışacağı konusunda çalışması için gereklerinin eksiksiz yapılacağı konusunda bir mutabakata varmış olacağız. Arkadaşlarımızın sözlerini almış olacağız. Hepimiz biliyoruz ki bu riskli sektörlerde arıtma tesislerinin çalıştırılması çok ciddi bir teknik alt yapıyı, bir kurumsal yapıyı ve mutlak surette beraberinde çok ağır bir ekonomik vasfı gerektiriyor. Bu masrafı, teknik ve idari yönetimi kooperatif taahhüt etmiş durumda. Protokole bağlayacağımız deneme üretimi sırasında hem de deneme üretimi sonrasında vereceğimiz nihai açma onayıyla sitemiz çalışmaya başladığında hiçbir şekilde eleman eksikliği, enerji kesintisi, enerji maliyetlerinin yükselmesi, arıtma prosesinde kullanılan kimyasalların fiyatlarının artması, bunun maliyetlere yansıması, kendi yönetimleri uhdesinde olmakla birlikte kontrolleri dışına çıkan işletmelerin usulsüzlükleri gibi sebeplerle herhangi bir mazeretin arkasına sığınmaksızın bu tesisi yüksek maliyetine rağmen üyelerine bölüştürmek suretiyle çalıştırmayı ve eğer aksine bir durum idarece tespit edilirse, idare karşısında hem idari para cezasının ödenmesi, hem de faaliyet durdurulması müeyyidesine karşı idareyle muhatap olacaklarını ve itiraz etmeyeceklerini hem yazılı hem de sözlü olarak beyan etmiş olacaklar. Meslek hayatım boyunca bu kadar ciddi bir ekonomik faaliyet içinde bulunan, ekonomik faaliyeti durdurulan ve bu durdurma sebebiyle de gayet tabii olarak ekonomik zarara uğrayan herhangi bir işletme grubunun, arkadaşlarımız gibi bir olgunluk ve gayret içerisinde olmalarına hiç rastlamadım. Bu manada kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Zor bir iş, başaracaklarına inanıyorum."

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve çalışanlarına teşekkür eden Vali Güvençer, "Onların dikkatleri, gayretleri, yönlendiricilikleri karşı tarafta yansımasını bulmuş, bugüne varmışız. Bir taraftan Dericiler Küçük Sanayi Sitemizde işletme sayımız artacak, yeniden insanlar çalışmaya başlayacak, deri potansiyelimiz işlenmeye hem iç pazara, hem dış pazara çıkmaya başlayacak, katma değer yaratılacak. Belki ciddi bir geçmişi olan dericilik sektöründe Manisa merkezden başlayarak Manisa'nın diğer çevresine özellikle Kula'ya bu faaliyet yansıyacak. Bu düzgün çalışma devam ederse Türkiye'deki derici sanayicileri için de cesaret verici bir örnek olacak. Bu şeref de arkadaşlarıma yeter. Bu protokolün imzalanmasında şahitlik yapmaktan, bu protokole onay vermekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu protokolü izleyen Manisa kamuoyunun da içi rahat olsun. Bir taraftan istihdam ve katma değer olarak olumlu adım atıyoruz, öte yandan topraklarımızın, suyumuzun, Gediz Havzamızın korunması anlamında son derece bilinçli elbirliği, işbirliğiyle güzel bir adım atıyoruz" dedi.

Dericiler Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Kuralı ise, "2016 yılında faaliyeti durdurulan tesisimizi bugün itibarıyla Sayın Valimizin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüzün yardımları ve destekleriyle faaliyete geçirmek için bir protokol hazırladık. Bundan sonra çevre zararlarına engel olacak şekilde arıtma tesisimizi çalıştırmaya başlayacağız. Protokole yönetim kurulu arkadaşlarım ve kendi adıma uyacağıma taahhüt ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra taraflar protokole imza attılar

Manisa Dericiler Sitesi Atıksu Arıtma Tesisinin Çalıştırılması Hakkında Protokole göre; Manisa Dericiler Sitesi Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletilmesi ile ilgili tüm sorumluluk ve cezai yaptırımlar ile ilgili muhatap kusur şartı aranmaksızın S.S. Manisa Deri Sanayicileri K.S.S. Yapı Kooperatifi Yönetimi olacak. Yönetimin, tüzel kişiliğinin veya site içerisindeki işletmelerin değişmesi durumunda; yerine gelenler bu protokol hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaklar. - MANİSA