Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
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Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

02.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:16
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki Dericiler Sitesi'nde, plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki Dericiler Sitesi'nde, plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Manisa Dericiler Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Manisa Dericiler Sitesi'nde yangın; siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:16:51. #1.14#
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