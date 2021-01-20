Manisa derbisinde Soma güldü
20.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:33
MİSLİ.com 3'üncü Lig'de ikinci yarıya evlerinde hazırlanan Manisaspor ve Somaspor'un oynadığı özel maçta gülen taraf Somaspor oldu.
MİSLİ.com 3'üncü Lig'de ikinci yarıya evlerinde hazırlanan Manisaspor ve Somaspor'un oynadığı özel maçta gülen taraf Somaspor oldu. Ligde 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 1'inci Grup'ta düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan renktaşını hazırlık derbisinde Oğuzhan Yıldırım'ın golüyle 1-0'la geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı