Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı
Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.
20.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:33
Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.
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HABER: Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)
Kaynak: DHA