Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı
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Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı

Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

20.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:33
Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı

Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)

MANİSA'nın ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Cemil SEVAL/MANİSA,(DHA)

Kaynak: DHA

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: Manisa depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı
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