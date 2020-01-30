: Manisa deprem bölgesinde gece yağışlı geçti

30.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:29

Deprem bölgesinde gece yağışlı geçti (2)

AŞIKLARI DEPREM BİLE DURDURAMADI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri zarar gördüğü için çadırkente yerleşen Sarıefe ve Demirel ailelerinin çocukları Sibel ile Mücahit, tüm zorluklara rağmen düğünlerini yaptı. Soma'da özel bir maden işletmesinde iş makinesi operatörü olarak çalışan Mücahit Demirel (29) ile Sibel Sarıefe (29), küçük yaştan itibaren birbirlerini sevdi. Çift, birlikteliklerini evlilikle pekiştirmek istedi. Ancak aileler, uzun bir süre bu evliliğe onay vermedi. Buna rağmen ailelerini ikna etmeyi başaran aşıklar, 29 Ocak 2018 tarihinde düğün yapmak için hazırlıklara başladı. Fakat 22 Ocak'tan beri bölgede meydana gelen depremler sebebiyle evlerin hasar gören yüzlerce vatandaş gibi onlar da, AFAD'ın yardım çadırlarında yaşamaya başladı. Düğün tarihi yaklaştıkça birçok insan düğünün ertelenmesi için telkinde bulundu. Yıllardır birbirlerini seven ve birçok zorluğa rağmen vazgeçmeyen çift, düğünü ertelemedi.

AFAD ÇADIRINDAN GELİNİ ALDI

Geleneklere göre yapılan düğünde damat Mücahit Demirel, Sibel Sarıefe'nin kaldığı AFAD çadırının önüne gelerek beklemeye başladı. Hazırlıklarını tamamlayan Sarıefe, alkışlar arasında gelinliğiyle çadırdan çıktı. Çift, düğünün yapılacağı salona gitti. Sade bir törenin ardından dünya evine giren aşıklar, evlerinde hasar olduğu için geceyi de çadırda geçirdi.

Yıllarca evleneceği günü beklediğini söyleyen Sibel Sarıefe, "Biz çocukluk aşkıyız. Yıllardır bu anı bekliyoruz. Çünkü ailelerimizi ikna etmek yıllarımızı aldı. Bu sürede çok zorluklardan geçtik. Kendi aramızda 'Evlenirsek çok büyük olay olacak' diyorduk. Ancak böyle bir şey beklemiyorduk. Kendi ailelerimizden bile 'erteleyin' diyen oldu. Fakat biz ölürsek de evli olarak ölmek istedik. Ben onun kalbini sevdim. Gelmeyen çok oldu ama sorun değil. Herkes gibi ben de evimden çıkmak isterdim. Hayal bile edemeyeceğim bir şey oldu. Evimize giremiyoruz. Çadırdan çıkacağım söylendiğinde sevinci ve üzüntüyü aynı anda yaşadım. Allah hiçbir geline yaşatmasın" dedi.

'ÇADIR SEYRAN OLDU'

Kesinlikle pişman olmadıklarını söyleyen damat Mücahit Demirel, mutluluğunu ise şu sözlerle açıkladı:

"Bize düğünü erteleyelim diyen çok oldu. Ancak biz yıllardır bugünü bekliyorduk. Çadırda da olsa bugüne mutlu uyandık. Kesinlikle pişman değiliz. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Bize ise çadır seyran oldu."

Kaynanalar Ayşe Sarıefe (54) ve Kevser Demirel (46) de evliliğe geçmişte onay vermedikleri için üzgün olduklarının altını çizdi. Sarıefe, "Çocuklarımız evliliğe niyet ettiler ve erteleme önerilerini kabul etmediler. Maddi olarak bazı sıkıntılar yaşadılar. Büyükler olarak geçmişte evliliğe onay vermeyerek çocuklarımızı da üzmüştük. Sonunda başardılar. Bundan sonra mutlu olsunlar. Allah daha büyük depremlerden korusun. Bugüne mutlu uyandık" dedi.

VALİLİKTEN HASAR TESPİT AÇIKLAMASI

Öte yandan Manisa Valiliği Akhisar'daki 5.4 büyüklüğündeki deprem ve Kırkağaç'taki 4.8 büyüklüğünde 2 depremle ilgili yapılan tespit çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Deprem sonrası Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı ekiplerle toplam 68 mahallede tespit çalışması yapıldığını kaydeden yetkililer, şu bilgileri verdi:

"Akhisar ilçesinde 318 az hasarlı, 151 ağır hasarlı; Kırkağaç ilçesinde 268 az hasarlı, 123 ağır hasarlı; Saruhanlı ilçesinde 2 az hasarlı, Soma ilçesinde 8 az hasarlı, 1 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan mahallelerde AFAD İl Müdürlüğü tarafından 400 çadır kurulmuştur. Ayrıca depremde evi oturulamayacak şekilde zarar gören 201 vatandaşımız, Kırkağaç Şehzadeler Gençlik ve İzcilik Kampına yerleştirilmiştir. Depremde ağır hasar gören Karakurt Mahallesi Vahdet Camii ve Minaresi, Karabörklü Camii ve Minaresi, Akifakı Camii Minaresi ile 7 binanın yıkımı gerçekleştirilmiş olup, yıkım çalışmalarına devam edilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın geçici barınma, gıda, ısınma ve diğer tüm ihtiyaçları Manisa Valiliği koordinesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, AFAD İl Müdürlüğü ve Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Depremden zarar gören vatandaşlarımızın geçici barınmalarına ilişkin çalışmalar, ayni ve nakdi yardımlar Manisa Valiliği koordinesinde yapılmaya devam etmektedir."

HASAR GÖREN YAPILAR YIKILIYOR

Depremle sarsılan Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinin bağlı mahallelerinde çok sayıda yapı hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, depremden zarar gören ve risk taşıyan bu yapıların yıkımı yapılıyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki Vahdet Camii de depremde hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede güvenlik önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde ağır hasar alan caminin 35 metrelik minaresiyle, caminin yıkımını kontrollü gerçekleştirdi. Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası kendilerine bildirilen yapılar da yıkım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Kırkağaç ilçesi Alifakı Camii ve minaresi, Karakurt Mahallesi Vahdet Camii ve minaresi, Akhisar ilçesi Karabörklü Cami ve minaresinin yanı sıra Selçikli ve Gökçeahmet mahallelerinde depremden zarar gören ve risk taşıyan yapıların yıkımı ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Kaynak: DHA

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