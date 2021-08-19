Manisa, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
TFF 1. Lig'de 22 Ağustos Pazar günü Denizlispor'u konuk edecek Manisa, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 22 Ağustos Pazar günü Denizlispor'u konuk edecek Manisa, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Karşılaşmanın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda Manisalı futbolcular ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.
Manisa, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz