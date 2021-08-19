Manisa, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
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Manisa, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Manisa, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 22 Ağustos Pazar günü Denizlispor'u konuk edecek Manisa, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'de 22 Ağustos Pazar günü Denizlispor'u konuk edecek Manisa, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşmanın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadı'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda Manisalı futbolcular ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Manisa, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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