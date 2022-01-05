'Manisa Demirci'ye Kuzuköy müjdesi

1500 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile buluşturacak'

Yıldız,' Barajın temelden yüksekliği 39 metre olup, gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 2017 yılında sözleşmesi imzalanarak inşasına başlanan barajın gövdesi için yaklaşık 190 bin m3 dolgu yapıldı. 1500 dekar araziye can suyu verecek Kuzuköy Barajı'nda 870 bin m3 su depolanacağını söyledi.

Sulama Projesi ihalesine çıkılıyor

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kuzuköy Barajı'ndan tarlalara su verebilmek amacıyla çalışmaların hız kesmeden sürdüğünün altını çizerek 22 Ocak 2022 tarihinde sulama ihalesini de inşallah yaparak bir an evvel tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

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