Tokyo'da mücadele edecek olimpik sporculara destek
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Tokyo'da mücadele edecek olimpik sporculara destek

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Spor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporculara destek verildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporculara destek verildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, videoda, çiftçiden çobana, esnaftan ev hanımlarına kadar farklı meslek gruplarından vatandaşların, söz konusu sporculara destek mesajları yer aldı.

"Biz Biriz 7'den 70'e Tek Yüreğiz Biz" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.

Tokyo'da mücadele edecek olimpik sporculara destek
Tokyo'da mücadele edecek olimpik sporculara destek
Tokyo'da mücadele edecek olimpik sporculara destek
Tokyo'da mücadele edecek olimpik sporculara destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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