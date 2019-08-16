Manisa'dan Suriyeli miniklere mesir macunu

16.08.2019 16:10

Anda Kardeşe Vefa Derneği, El-Bab ve Afrin bölgesindeki yetim çocukları mesir macunu ile sevindirdi.

Anda Kardeşe Vefa Derneği, kendi bünyesindeki El- Bab, Kabbasin Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi ve Afrin Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi'nde kalan 492 yetim çocuğa mesir macunu ikram etti. Kurban Bayramı vesilesiyle minik çocuklara insani yardım malzemeleri götüren gönüllüler, ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan, bölgede faaliyetlerini sürdüren Anda Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilciliği gönüllüleri, minik çocuklara mesir macunu dağıttı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilcisi Yavuz Temel, sadece Suriye'de değil mazlumun olduğu her yere Türk'ün vefalı elini uzatma gayretinde olduklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA