Manisa'dan Rusya'ya Domates İhracatı Başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde topraksız iki serada üretilen domateslerin Rusya'ya ihracatı başladı.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi'nin, Türkiye Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı garantisi altında Rusya'ya domates gönderme iznini vermesinin ardından, Salihli'deki topraksız serada domates üreten Lider Gıda ve Bostan Tarım, domates ihracatına başladı.

Salihli'den, Rusya'ya domates ihracatının başladığını ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir, "Rusya Federasyonu'na domates ihracatı konusunda Bakanlığımız ve Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi yetkililerince daha önce Lider Gıda ve Bostan Tarım'a ait ilçemizdeki domates seralarında yapılan denetimlerin ardından, iki seraya Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu'na domates ihracatına izni verilmiş olup, Müdürlüğümüz İnspektörlerince kontrol ve denetimleri yapılan domateslerin Rusya Federasyonu'na ihracatları başlamıştır. İhracat başta Salihli olmak üzere, tüm ülkemize hayırlı olsun" dedi. - MANİSA