Son dakika haberi: Manisa'dan yangın bölgesine takviye ekipler yola çıktı

Son dakika haberi... Türkiye'nin güneyini esir alan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin güneyini esir alan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesine daha önce itfaiye araçlarını ve personelini gönderen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muğla bölgesinde devam eden yangınlara müdahale etmek için de ağır iş makinelerini sabaha karşı sevk etti. Şehzadeler Belediyesi de, 11 personel ve 7 aracını orman yangınlarının olduğu Marmaris ve Milas bölgelerinde görev almak üzere Orman Genel Müdürlüğü emrine verdi.

Ülke genelinde başlayan ve çok sayıda bölgeyi etkisi altına alan orman yangınlarının kontrol altına alınması için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oluyor.

"Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Yangınların başlamasıyla bölgeye ekiplerini sevk eden ve sürekli takviyelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İtfaiye ekipleri, bölgede yürütülen söndürme çalışmalarında yer alıyor. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Muğla bölgesinde devam eden yangınlara müdahalede bulunulması için ağır iş makinesi, araç ve personel desteğinde bulundu. Bu doğrultuda 2 adet dozer, 1 adet ekskavatör, 3 adet çekici tır, 1 adet Isuzu servis aracı ve şehir içinde acil durumlarda kullanılmak üzere 1 adet binek araç bölgeye gönderildi. Araçların Milas bölgesinde devam eden çalışmalara katılacağı belirtildi.

Meydana gelen orman yangınları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yangının başladığı günden itibaren bölgeye araç ve personel desteği sağladık. İtfaiye ekiplerimiz, bölgede yangınla mücadele ediyor. Muğla bölgesinde devam eden yangınlara müdahalede bulunulması noktasında da ağır iş makinesi, araç ve personel desteğinde bulunduk. Tüm ekip ve ekipmanlarımızla her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. İnşallah kısa sürede kontrol altına alınır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediyesi yangın bölgesine desteğe gitti

Şehzadeler Belediyesi, 11 personel ve 7 aracını orman yangınlarının olduğu Marmaris ve Milas bölgelerinde görev almak üzere Orman Genel Müdürlüğü emrine verdi. Ekipler, yangınlara müdahale etmek için yola çıkarken, bölgeye su ve gıda yardımı da gönderildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Ülkemizin çeşitli noktalarında son dönemde çıkan orman yangınları hepimizi son derece üzmüştür. Yangınların başladığı ilk günden itibaren Şehzadeler Belediyesi olarak, yetkililer ile irtibat halinde olduk ve sahip olduğumuz imkanları bildirerek, bize bir görev düşmesi halinde personelimiz ve araçlarımız ile göreve hazır olduğumuzu ilettik. Yapılan değerlendirme neticesinde araçlarımız ve personellerimize ihtiyaç olduğu belirtildi. 11 personelimiz, 1 dozer, 2 su tankeri, 2 arazi aracı, 1 kamyon ve 1 çekiciden oluşan araçlarımızı Milas ve Marmaris bölgelerinde alacakları görev için Orman Genel Müdürlüğü emrine verdik. Ekiplerimiz hazırlıklarını yaparak yola çıktılar. Rabbim bölgede can siperane görev yapan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Ülkemizde çıkan yangınların en kısa sürede son bulması en büyük temennimizdir." şeklinde konuştu.

Yola çıkan Şehzadeler Belediyesi ekipleri, yangın bölgesine su ve gıda yardımları da götürdü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı