Manisa'dan Marmaris'e takviye ekip
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Manisa'dan Marmaris'e takviye ekip

Manisa'dan Marmaris'e takviye ekip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahalesi devam ederken;

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahalesi devam ederken; aralarında İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da yer aldığı yeni ekip, yangına müdahale eden ekiplere takviye amacıyla Marmaris'e hareket etti. Manisa itfaiyesi, bölgede yangına müdahalede görev yapan ekiplere dağıtmak amacıyla su ve soda stoku da yaptı.

Türkiye'nin güneyini adeta esir alan orman yangınlarına dört koldan müdahale edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de, yangının çıktığı ilk günden itibaren bölgeye ekip sevk ederek, yangınla mücadele çalışmalarına destek oldu. Bölgede bulunan ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken; aralarında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da yer aldığı yeni ekip, yangına müdahale eden ekiplere takviye amacıyla Marmaris'e hareket etti. Takviye ekip, hareket öncesi bölgede yangına müdahalede görev yapan ekiplere dağıtmak amacıyla su ve soda stoku da yaptı.

"Elbirliğiyle bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz"

Ülkemizin güneyi başta olmak üzere birçok noktada yaşanan orman yangınlarının ülkece herkesi hüzne boğduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda ilk günden bu yana yangın söndürme çalışmalarına bizler de müdahil olduk. Bugün de Marmaris'te devam eden yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye takviye ekip olarak hareket ediyoruz. İnşallah elbirliğiyle bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede. Bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Bu vesileyle yangında hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyor, ulusumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi. - MANİSA

Manisa'dan Marmaris'e takviye ekip
Manisa'dan Marmaris'e takviye ekip
Manisa'dan Marmaris'e takviye ekip
Manisa'dan Marmaris'e takviye ekip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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