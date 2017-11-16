Manisa'dan Kısa Kısa
Sarıgöl'de düzenlenen toplantıda servis sürücülerine yönelik eğitim semineri verildi.
Sarıgöl'de düzenlenen toplantıda servis sürücülerine yönelik eğitim semineri verildi.
Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Tescil Büro Amirliği ve Alaşehir Jandarma Komutanlığı Trafik Ekiplerince 35 servis sürücüne eğitim semineri verildi.
Seminerde sürücülere video ve slayt eşliğinde uyulması gereken kurallar servis sürücülerine aktarıldı.
Seminerde servis sürücülerinin öğrencilere babacan davranmaları, sigara içilmemesi, emniyet kemer takmaları istendi.
-MYO bünyesinde yeni bölümler açılması isteniyor
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu (MYO) bünyesinde, gıda teknikerliği bölümü açılması için girişimlerde bulundu.
Salihli TSO Başkanı İbrahim Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarıma dayalı fabrikaların sayısının sürekli arttığını söyledi.
OSB'deki gıda fabrikalarının gıda teknikeri talebinde bulunduğunu kaydeden Yüksel şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal'ın katıldığı toplantıda, Salihli'de gıda fabrikalarının ihtiyacı olan gıda teknikerliği konusunda bir bölüm açılması konusunu gündeme getirmiş ve Canbal'dan önümüzdeki dönem için bu konuda söz almıştık. Bu kapsamda bugün Salihli Meslek Yüksekokulu Müdürü İlkay Dilber'i ziyaret ederek, önümüzdeki dönemde açılması düşünülen gıda teknikerliği bölümü konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Sektörlerin kalifiye eleman ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."