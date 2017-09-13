Manisa'dan Kısa Kısa

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma'yı ziyaret etti.



Türk-İş Madenciler ilkokulunu, Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madencinin anısına Somalı çocukların eğitimine katkı sağlaması için yaptırdıklarını belirten Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, uyum sürecinde olan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek kırtasiye malzemesi hediye etti.



Okul ziyareti sonrasında Soma Maden Şehitliğini ziyaret eden Atalay ve beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti.



Salihli Emniyet Müdürü göreve başladı



Salihli Emniyet Müdürlüğüne atanan Sayım Başaran, yeni görevine başladı.



Başaran, Salihli'yi yakından tanıdığını, ilçe halkının huzur ve güvenini sağlamak için çalışacaklarını söyledi.



Aslen Salihlili olduğunu kaydeden Başaran, "İlçemizde polis vatandaş işbirliği ile önemli hizmetlerde bulunacağımıza inanıyorum. Halkımızın huzur ve güvenliği için teşkilatımız gece gündüz demeden görevinin başındadır." dedi.



Kurs açılışı



Yunusemre Belediyesi, hanım lokalleri ve meslek edindirme kurslarına kayıtlarının başladığını duyurdu.



Belediyeden yapılan açıklamada, açılacak olan kurslardan faydalanmak isteyen bayanların nüfus cüzdanlarıyla birlikte, hanım lokallerine başvurmaları gerektiğini belirtti.