Manisa'dan, Elazığ'a 28 ton gıda yardımı

14.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:30

Manisa'dan, deprem bölgesi Elazığ'a 28 ton gıda yardımı gönderildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Organize Sanayi Bölgesinin katkıları ile temin edilen 28 ton gıda maddesi 2 tıra yüklendi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından araçlar, Elazığ'a yola çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Manisa Valisi Ahmet Deniz, gıda yardımlarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Manisa'nın da kısa bir süre önce deprem yaşadığını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"Burada çok şükür bir can kaybı yaşamadık ancak Elazığ'da vefat eden vatandaşlarımız için üzüldük. Devletimiz, depremzedelerin yaralarını sarmak için bütün imkanlarını seferber etti. Milletimiz de yardımlarıyla ayrı bir güzellik kattı. Bugün bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Devletimiz, milletin ile dayanışmayla her güçlüğün üstesinden gelecek güce sahiptir."

Kaynak: AA